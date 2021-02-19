Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе

Александр Мясников опроверг информацию о вреде растворимого кофе / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что кофе нельзя пить людям, у которых есть проблемы с сердцем.

— Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. Пейте кофе, если любите, — сказал он в эфире канала «Россия 1» в передаче «О самом главном».

Врач добавил, что нормальное потребление кофе — это две-три чашки в день. Исключение составляют люди с проблемами печени, которым можно выпивать по четыре порции, потому что кофе оказывает целебное воздействие на этот орган.

Также Мясников отметил положительное влияние ароматного напитка при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе. Кроме того, медик упомянул противораковые свойства кофе.

Еще он опроверг информацию о вреде растворимого кофе.

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