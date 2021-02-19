Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности продуктов белого цвета
Доктор Александр Мясников дал совет россиянам / Фото: Youtube / О самом главном

Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности продуктов белого цвета

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об опасности продуктов белого цвета. Он призвал россиян ограничить их употребление.

— Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель, — сказал он в эфире канала «Россия 1» на программе «О самом главном».

Медик отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению «смертельного квартета»: увеличению объема талии, повышению артериального давления, холестерина и уровня сахара.

В качестве примера, врач провел в студии небольшой опыт. Он взял два стакана с белым и бурым рисом и добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетового цвета. Мясников пояснил, что рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Читайте также: Доктор Мясников объяснил, почему опасно ехать отдыхать на море зимой

опасностьопасные продуктыАлександр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте