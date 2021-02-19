Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности продуктов белого цвета

Доктор Александр Мясников дал совет россиянам / Фото: Youtube / О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об опасности продуктов белого цвета. Он призвал россиян ограничить их употребление.

— Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель, — сказал он в эфире канала «Россия 1» на программе «О самом главном».

Медик отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению «смертельного квартета»: увеличению объема талии, повышению артериального давления, холестерина и уровня сахара.

В качестве примера, врач провел в студии небольшой опыт. Он взял два стакана с белым и бурым рисом и добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетового цвета. Мясников пояснил, что рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

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