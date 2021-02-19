«Умный» перекресток появился на севере Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

«Умный» перекресток появился на севере столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что его оборудовали на пересечении Флотской улицы и Конаковского проезда.

Видео: Департамент транспорта Москвы

На данный момент светофоры самостоятельно могут переключаться в зависимости от дорожной ситуации в режиме реального времени. Теперь водители могут проехать перекресток быстро и безопасно.

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