Шестьдесят килограммов наркотиков изъяли у трех иностранцев в Петербурге

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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области изъяли крупную партию наркотиков у трех иностранцев. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России в пятницу, 19 февраля.

По данным ведомства, был пресечен международный канал поставки наркотических средств на территорию России. Так, задержали трех иностранных граждан, у которых были найдены 60 килограммов кокаина.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», передает РИА Новости.

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