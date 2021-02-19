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Движение ограничено на юге Москвы из-за горящего автомобиля
Фото: МЧС / Иркутская область

Движение ограничено на юге Москвы из-за горящего автомобиля

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 5-й Донской проезд Карта всех событий

Автомобиль загорелся на юге Москвы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на внешней стороне ТТК в районе 5-го Донского проезда.

На данный момент на место происшествия уже приехали городские службы. Пассажиров призвали быть внимательнее на дорогах и предупредили, что движение ограничено до трех рядов.

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