Движение ограничено на юге Москвы из-за горящего автомобиля
Россия, Москва, 5-й Донской проезд Карта всех событий
Автомобиль загорелся на юге Москвы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на внешней стороне ТТК в районе 5-го Донского проезда.
На данный момент на место происшествия уже приехали городские службы. Пассажиров призвали быть внимательнее на дорогах и предупредили, что движение ограничено до трех рядов.
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