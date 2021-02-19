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«Хотя бы час в месяц»: Ольга Орлова надеется, что ей разрешат видеться с сыном Фриске
Фото: Youtube / Россия 1

«Хотя бы час в месяц»: Ольга Орлова надеется, что ей разрешат видеться с сыном Фриске

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Ольга Орлова надеется, что Дмитрий Шепелев разрешил ей общаться с сыном Жанны Фриске. Орлова являлась подругой Фриске и крестной матерью мальчика. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте.

После смерти Фриске Шепелев перестал общаться с родственниками умершей звезды. Кроме того, он выставил запрет на встречи с сыном Платоном.

— Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь Дима разрешил мне видеться с Платоном. Хотя бы час в месяц, в его присутствии, — написала Орлова.

Ранее сообщалось, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева беременна. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своих социальных сетях, чем растрогала подписчиков.

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Дмитрий ШепелевдетиОльга Орлова
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