Названа причина отсутствия детей у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

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Актер Андрей Мягков и его жена, артистка Анастасия Вознесенская прожили в браке 55 лет, но детей у пары так и не появилось.

На момент знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской всего 17 лет. Пара поженилась в 1963 году, и Анастасия Вознесенская была с актером до конца его дней.

Несмотря на крепкие отношения, у супругов так и не появилось детей. Артисты признались, что причиной этому стала их карьера.

— Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь, — сказал Андрей Мягков.

Такую же причину назвала и его супруга. По ее словам, они с мужем не представляли свою жизнь без актерства. При этом Анастасия Вознесенская отметила, что не травмирована отсутствием детей, так как не знает другой жизни, сообщает ФАН.

— Мы хотели, конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют, — отметила актриса.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. Предварительно, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

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