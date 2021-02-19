Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа причина отсутствия детей у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской
Фото: РИА Новости

Названа причина отсутствия детей у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Андрей Мягков и его жена, артистка Анастасия Вознесенская прожили в браке 55 лет, но детей у пары так и не появилось.

На момент знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской всего 17 лет. Пара поженилась в 1963 году, и Анастасия Вознесенская была с актером до конца его дней.

Несмотря на крепкие отношения, у супругов так и не появилось детей. Артисты признались, что причиной этому стала их карьера.

— Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь, — сказал Андрей Мягков.

Такую же причину назвала и его супруга. По ее словам, они с мужем не представляли свою жизнь без актерства. При этом Анастасия Вознесенская отметила, что не травмирована отсутствием детей, так как не знает другой жизни, сообщает ФАН.

— Мы хотели, конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют, — отметила актриса.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. Предварительно, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Ранее по теме: «Вы были добры ко мне»: Гузеева выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова

семьядетиАндрей Мягков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте