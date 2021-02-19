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В Москве стартовал прием заявок на участие в Международном фестивале русского языка
Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве стартовал прием заявок на участие в Международном фестивале русского языка

Анастасия Колоскова

Город

Иностранных школьников, начиная с седьмого класса, изучающих русский язык как иностранный или как второй родной, пригласили поучаствовать в ежегодном Международном фестивале русского языка.

Участники мероприятия смогут повысить знания и продемонстрировать таланты в творческих испытаниях.

— Наша задача в рамках развития международного сотрудничества — продвижение русского языка, его сохранение и развитие. За последний год количество участников фестиваля увеличилось вдвое. Это говорит о том, что число тех, кто любит, хочет знать и изучать русский язык, постоянно растет. За все время в фестивале приняли участие представители более 40 стран, — цитирует директора Московского центра качества образования Марианну Лебедеву официальный сайт мэра Москвы.

В рамках фестиваля состоится семь конкурсов на следующие темы: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Художественное слово», «Вокально-хоровое творчество», «Детское и юношеское кино и телевидение» и «Хореографическое творчество».

Желающим принять участие в мероприятии нужно заполнить регистрационную форму на сайте Московского центра качества образования в разделе «Международная деятельность».

Уточняется, что дистанционный отборочный тур пройдет с 20 апреля по 1 июня, а финальный — с 1 сентября по 1 октября. Помимо этого, запланировано итоговое очное мероприятие «Время начать диалог» в ноябре–декабре 2021 года, которое состоится в случае смягчения ограничений в связи с коронавирусом.

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