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Столичная полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей
Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

Столичная полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей на юго-востоке Москвы. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на автостоянке на Ташкентской улице. Уточняется, что задержанный не является жителем Москвы и ранее уже был судим за похожее преступление.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по статье о краже. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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