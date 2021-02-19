Столичная полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей

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Россия, Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей на юго-востоке Москвы. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на автостоянке на Ташкентской улице. Уточняется, что задержанный не является жителем Москвы и ранее уже был судим за похожее преступление.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по статье о краже. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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