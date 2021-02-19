Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы

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3-й нижнелихоборский проезд 3 Карта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на севере столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в 3-м Нижнелихоборском проезде около дома №3 на нерегулируемом пешеходном переходе. Движение затруднено в единственной полосе движения в сторону центра.

Уточняется, что пострадавшего в результате ДТП госпитализировали в медицинское учреждение.

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