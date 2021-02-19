Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы
Фото: mos.ru

Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
3-й нижнелихоборский проезд 3Карта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на севере столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в 3-м Нижнелихоборском проезде около дома №3 на нерегулируемом пешеходном переходе. Движение затруднено в единственной полосе движения в сторону центра.

Уточняется, что пострадавшего в результате ДТП госпитализировали в медицинское учреждение.

Читайте также: Таксист наехал на пешехода на юго-востоке Москвы

сбила машинаМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте