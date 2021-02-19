Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемых в попытке украсть более 3,5 миллиона рублей из банкомата задержали в Москве
Фото: www.pixabay.com

Подозреваемых в попытке украсть более 3,5 миллиона рублей из банкомата задержали в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Чистова Карта всех событий

В Москве задержали двух мужчин, которые пытались украсть деньги из банкомата на сумму более 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по столице со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Инцидент произошел 27 января в офисе банка на улице Чистова. Двое неизвестных взломали банкомат, желая похитить оттуда 3,5 миллиона рублей. Однако из-за сработавшей сигнализации преступники скрылись с места преступления.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска были выявлены и задержаны по месту фактического проживания двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 26 лет, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Задержанные находятся под стражей, уточнили в МВД.

Читайте также: Столичная полиция задержала мужчину, укравшего велосипед стоимостью 40 тысяч рублей

банкоматкражаполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте