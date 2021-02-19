Подозреваемых в попытке украсть более 3,5 миллиона рублей из банкомата задержали в Москве

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Россия, Москва, улица Чистова Карта всех событий

В Москве задержали двух мужчин, которые пытались украсть деньги из банкомата на сумму более 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по столице со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Инцидент произошел 27 января в офисе банка на улице Чистова. Двое неизвестных взломали банкомат, желая похитить оттуда 3,5 миллиона рублей. Однако из-за сработавшей сигнализации преступники скрылись с места преступления.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска были выявлены и задержаны по месту фактического проживания двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 26 лет, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Задержанные находятся под стражей, уточнили в МВД.

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