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Задержаны подозреваемые в краже керосина из нефтепродуктопровода в Подмосковье
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Задержаны подозреваемые в краже керосина из нефтепродуктопровода в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве задержали четверых мужчин, которых подозревают в краже керосина на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что двое мужчин были ранее судимы.

— По имеющейся информации, злоумышленники вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи совершили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн авиационного керосина на сумму более 11 миллионов рублей, — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Подозреваемых заключили под стражу.

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