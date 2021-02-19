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Москвичам рассказали о погоде в столице в праздничные дни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам рассказали о погоде в столице в праздничные дни

Юлия Ямпольская

Город

Морозная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в праздничные дни. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает официальный портал мэра столицы.

Так, в субботу, 20 февраля столбик термометра днем опустится до 14 градусов мороза, ночью — до минус 24. Ветер будет слабым, меньше пяти метров в секунду.

В воскресенье, 21 февраля, продолжится небольшой снег. Температура воздуха днем составит до 12 градусов мороза, ночью — до 19 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть со скоростью три — восемь метров в секунду.

В понедельник, 22 февраля, ожидается слабый снег. Днем похолодает до минус 16, а ветер усилится до 10 метров в секунду.А 23 февраля, во вторник, днем выпадет снег, температура воздуха днем составит до минус 17 градусов, ночью похолодает до минус 27 градусов.

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