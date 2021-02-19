Столичные врачи госпитализировали анестезиолога с огнестрельным ранением
В Москве госпитализировали анестезиолога с огнестрельным ранением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренной службе. Уточняется, что пострадавший впал в кому.
Источник сообщил, что врачей вызвала мама мужчины. Также она пояснила, что ее сын работает врачом-анестезиологом.
Уточняется, что получивший ранение анестезиолог проживал в квартире один. По словам матери, у него не было огнестрельного оружия.
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