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Столичные врачи госпитализировали анестезиолога с огнестрельным ранением
Фото: «Вечерняя Москва»

Столичные врачи госпитализировали анестезиолога с огнестрельным ранением

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве госпитализировали анестезиолога с огнестрельным ранением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренной службе. Уточняется, что пострадавший впал в кому.

Источник сообщил, что врачей вызвала мама мужчины. Также она пояснила, что ее сын работает врачом-анестезиологом.

Уточняется, что получивший ранение анестезиолог проживал в квартире один. По словам матери, у него не было огнестрельного оружия.

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