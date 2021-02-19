Гастроэнтеролог назвал продукты, которые могут вызвать кишечную непроходимость

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Неотъемлемой частью здорового питания считаются фрукты и овощи. Но бывают случаи, когда употребление их сверх нормы может стать причиной кишечной непроходимости. Кроме того, риску подвержены те, кто любит хинкали и беляши. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

— Непроходимость, как правило, возникает на уровне тонкого кишечника. Часто она образуется у тех людей, которым делали какие-либо операции на животе: у них могут быть спайки и затрудненная проходимость. Однако и здоровый человек может столкнуться с этой проблемой, если съест много благоприятствующих этому продуктов, — объяснил врач.

В первую очередь Парамонов отметил мягкое тесто, которое бывает, к примеру, у беляшей и чебуреков. Вареное тесто может привести к тому, что у здорового человека заблокируется кишечник и потребуется операция. Кроме того, рискованным может быть употребление жестких фруктов: яблок, груш. По мнению эксперта, если глотать их, не пережевывая тщательно, то можно попасть в больницу. Это же относится к апельсинам, содержащим жесткую клетчатку.

При этом Парамонов подчеркнул, что полностью отказываться от жесткой клетчатки тоже не стоит, так как это чревато хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если постоянно питаться чем-то мягким, то «острой ситуации не будет», но возникнут хронические проблемы с кишечником, так как ему нужна клетчатка. Нормой считаются пять интенсивно прожеванных фруктов в день.

Врач-гастроэнтеролог также рассказал, что в желудке могут сформироваться камни, или безоары, из-за излишнего употребления хурмы (особенно недозревшей). Еще одной причиной этого могут стать волосы.

— У нервных людей есть привычка покусывать кончики волос. Это довольно часто встречается, особенно у подростков. И у них камни образуются из этих волос, — объяснил Алексей Парамонов.

По словам медика, камни в желудке могут не давать о себе знать, и люди живут с ними долгое время.

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