Диетолог Соломатина перечислила продукты, которыми нельзя злоупотреблять

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, употребление каких продуктов в большом количестве может спровоцировать разрыв кишечника.

Медик отметила, что при употреблении хурмы риск острой кишечной непроходимости наиболее высок. В ней много волокон и так называемых дубильных веществ, которые делают фрукт вяжущим. Это может привести к образованию в организме безоаров, из-за которых кишечник начинает увеличиваться в размерах. Безоарами называют инородные тела, образующиеся в результате скопления в желудке различных по происхождению частиц, не способных перевариться. Например, волос или грубых растительных волокон.

Также к подобным проблемам может привести переедание айвой, сельдереем, капустой, редькой или терном. Вред они могут нанести только при употреблении в большом количестве.

Диетолог предупредила, что переедание может привести и к другим последствиям вплоть до смерти.

— Скажем, человек переел жирной пищи, а у него есть камень в желчном пузыре. С перееданием он может закупорить совместный проток с поджелудочной железой. Тогда ферменты не могут выйти оттуда в двенадцатиперстную кишку, так как там лежит камень из желчного пузыря. Тогда ферменты начинают переваривать поджелудочную, что может привести к летальному исходу, — пояснила Соломатина корреспонденту «Москве 24».

Ранее диетолог посоветовала не худеть на соевом и овсяном молоке.

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