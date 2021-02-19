Клирик Московской епархии архимандрит Паисий скончался от осложнений после COVID-19
Клирик Московской епархии архимандрит Паисий скончался от осложнений после коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Уточняется, что архимандрит ушел из жизни в возрасте 59 лет.
Ранее сообщалось, что во вторник, 16 февраля, на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Кичанова, известная по фильму «А зори здесь тихие». По данным СМИ, Кичанова переболела коронавирусом.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>