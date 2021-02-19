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Клирик Московской епархии архимандрит Паисий скончался от осложнений после COVID-19
Фото: prihod-marfino.ru

Клирик Московской епархии архимандрит Паисий скончался от осложнений после COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Клирик Московской епархии архимандрит Паисий скончался от осложнений после коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Уточняется, что архимандрит ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 февраля, на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Кичанова, известная по фильму «А зори здесь тихие». По данным СМИ, Кичанова переболела коронавирусом.

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