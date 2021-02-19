Китаец перечислил самые вкусные российские продукты

Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Китаец поделился гастрономическими впечатлениями от пребывания в России. Он составил топ-5 самых вкусных местных продуктов, объяснив чем именно они ему понравились.

Иностранец отметил, что рыбные консервы российского производства выгодно отличаются от китайских. Ему понравился их аромат и нежный вкус.

Также он посоветовал попробовать российскую колбасу, которую, по его убеждению, готовят из чистого мяса без добавления крахмала.

— Самое вкусное, что мне удалось попробовать из русской выпечки, — это бисквитные вафли с медовой начинкой. Они очень тонкие и хрустящие, — назвал еще один понравившийся продукт китаец.

Также он обратил внимание на российский мед, который назвал одним из самых вкусных в мире, и конфеты, многообразие которых поразило иностранца, сообщает китайских портал Sohu.

Читайте также: Психолог назвала главное заблуждение женщин о мужчинах