Китаец перечислил самые вкусные российские продукты
Китаец поделился гастрономическими впечатлениями от пребывания в России. Он составил топ-5 самых вкусных местных продуктов, объяснив чем именно они ему понравились.
Иностранец отметил, что рыбные консервы российского производства выгодно отличаются от китайских. Ему понравился их аромат и нежный вкус.
Также он посоветовал попробовать российскую колбасу, которую, по его убеждению, готовят из чистого мяса без добавления крахмала.
— Самое вкусное, что мне удалось попробовать из русской выпечки, — это бисквитные вафли с медовой начинкой. Они очень тонкие и хрустящие, — назвал еще один понравившийся продукт китаец.
Также он обратил внимание на российский мед, который назвал одним из самых вкусных в мире, и конфеты, многообразие которых поразило иностранца, сообщает китайских портал Sohu.
Читайте также: Психолог назвала главное заблуждение женщин о мужчинах