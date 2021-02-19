В Кремле отреагировали на высадку американского Perseverance на Марс

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 февраля.

По его словам, подобные космические достижения являются достоянием человечества.

— Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также отметил, что эффективным драйвером развития является конкуренция, в том числе и в космической сфере.

Дмитрий Песков добавил, что Россия также имеет собственную амбициозную программу по освоению космоса, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку на Марсе.

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