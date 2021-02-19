Минтруд разъяснил новое постановление об использовании маткапитала

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Только родители могут распоряжаться средствами материнского капитала. Новое постановление российского правительства будет касаться только порядка действий для людей, которые изменили свое решение по трате этих денег. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на объяснение пресс-службы Министерства труда России.

— Речь идет о тех случаях, когда родители сначала собираются направить средства на накопительную часть пенсии, потом отзывают их, чтобы использовать по другим направлениям, например, на покупку жилья или образование ребенку, но в итоге не воспользовались средствами, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, необходимость нового постановления связана с принятым в 2021 году законом, позволяющим родителям гибко управлять средствами маткапитала. Раньше эти деньги не разрешалось использовать на накопительную пенсию, если мать ребенка отозвала деньги на другие нужды, но не воспользовалась ими.

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