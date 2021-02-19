Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минтруд разъяснил новое постановление об использовании маткапитала
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минтруд разъяснил новое постановление об использовании маткапитала

Елена Фролова

Общество

Только родители могут распоряжаться средствами материнского капитала. Новое постановление российского правительства будет касаться только порядка действий для людей, которые изменили свое решение по трате этих денег. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на объяснение пресс-службы Министерства труда России.

— Речь идет о тех случаях, когда родители сначала собираются направить средства на накопительную часть пенсии, потом отзывают их, чтобы использовать по другим направлениям, например, на покупку жилья или образование ребенку, но в итоге не воспользовались средствами, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, необходимость нового постановления связана с принятым в 2021 году законом, позволяющим родителям гибко управлять средствами маткапитала. Раньше эти деньги не разрешалось использовать на накопительную пенсию, если мать ребенка отозвала деньги на другие нужды, но не воспользовалась ими.

Читайте также: Депутаты Госдумы предложили расширить список получателей маткапитала

Минтруд РФматкапиталденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте