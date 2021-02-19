«Срочно к врачу!»: хирург рассказал, как помочь блогерше с обезображенным лицом

Фото: Telegram / MDK

Губа у блогерши, лицо которой обезобразилось после косметической процедуры, не лопнет. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка жалуется на неудачную коррекцию формы губ.

Видео: instagram.com/vi.brendi

— У нее аллергическая реакция на гиалурон, — объяснил хирург в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Губа у девушки не лопнет. Но у нее может произойти анафилактический шок. А это серьезная опасность, от него умирают. Девушке срочно надо к профессиональному врачу снять отек!

Алексанян добавил, что у настоящего специалиста, выполняющего подобные процедуры, такое случиться не может. Проблемы возникают, когда люди с недостаточным опытом и образованием приобретают дипломы косметологов и занимаются инъекциями, иногда на дому, пояснил собеседник «ВМ».

В клинике с квалифицированным персоналом подобное осложнение должны распознать и нейтрализовать в течение получаса с помощью инъекции от 4 до 8 миллиграммов дексаметазона, сказал хирург. Он посоветовал девушкам обращаться только к профессионалам.

Читайте также: «Как у Майкла Джексона»: врач объяснил «разрушение» лица экс-жены Аршавина