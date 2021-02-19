Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Срочно к врачу!»: хирург рассказал, как помочь блогерше с обезображенным лицом
Фото: Telegram / MDK

«Срочно к врачу!»: хирург рассказал, как помочь блогерше с обезображенным лицом

Олег Сыров

Здоровье

Губа у блогерши, лицо которой обезобразилось после косметической процедуры, не лопнет. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка жалуется на неудачную коррекцию формы губ.

Видео: instagram.com/vi.brendi

— У нее аллергическая реакция на гиалурон, — объяснил хирург в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Губа у девушки не лопнет. Но у нее может произойти анафилактический шок. А это серьезная опасность, от него умирают. Девушке срочно надо к профессиональному врачу снять отек!

Алексанян добавил, что у настоящего специалиста, выполняющего подобные процедуры, такое случиться не может. Проблемы возникают, когда люди с недостаточным опытом и образованием приобретают дипломы косметологов и занимаются инъекциями, иногда на дому, пояснил собеседник «ВМ».

В клинике с квалифицированным персоналом подобное осложнение должны распознать и нейтрализовать в течение получаса с помощью инъекции от 4 до 8 миллиграммов дексаметазона, сказал хирург. Он посоветовал девушкам обращаться только к профессионалам.

Читайте также: «Как у Майкла Джексона»: врач объяснил «разрушение» лица экс-жены Аршавина

девушкапластический хирургоперация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте