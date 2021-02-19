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Соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов подписали в Москве
Фото: freeimages.com

Соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов подписали в Москве

Никита Абрамов

Экономика

Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ. Об этом стало известно на церемонии подписания в пятницу, 19 февраля.

Документ подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

— Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал, около 2 миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами, — рассказал Савельев.

Как сообщает РИА Новости, соглашение подписано сроком на три года. По словам Авраменко, уже планируется заключить несколько контрактов с экспортерами из Белоруссии.

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