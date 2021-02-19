Сход лавин ожидают на Сахалине в течение суток

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Сход лавин может произойти в трех районах Сахалина в ближайшие сутки. Об этом сообщил ОТР.

Согласно прогнозам, наиболее опасными районами считаются центральная и юго-западная части острова. В начале недели (с 15 февраля — прим. «ВМ») регион накрыл мощный циклон, в результате чего нарушилось транспортное сообщение и электроснабжение.

Кроме того, снегом завалило карету скорой помощи в Углегорском районе, а в Смирныховском двое суток шли поиски водителя автогрейдера, выехавшего на расчистку трассы. Он был найден живым.

Накануне жителей Сахалина предупредили о том, что под угрозой находятся 11 районов региона. Отмечалось, что на остальной территории острова нелавиноопасно, однако возможен сход одиночных снежных масс.

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