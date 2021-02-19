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Собственника Немецкого рынка в центре Москвы оштрафовали
Фото: СК РФ

Собственника Немецкого рынка в центре Москвы оштрафовали

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Фридриха Энгельса, 23с4Карта всех событий

Басманный районный суд столицы привлек к административной ответственности собственника Немецкого рынка за неисполнение предписаний Мосгорнаследия о необходимости реставрации торговых лавок. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследия) в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что департамент направил в суд дело о правонарушении в отношении собственника жилого дома, входящего в ансамбль Немецкого рынка. Здание находится по адресу улица Фридриха Энгельса, дом № 23, строение 3.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, жилой дом Яковлевых нуждается в проведении комплексных работ по реставрации.

— Мы были вынуждены обратиться в суд с иском о понуждении провести необходимые работы. Собственник должен будет разработать проект по сохранению строения, согласовать его с департаментом и провести реставрацию, — сказал глава департамента.

В пресс-службе добавили, что столичный суд рассмотрел дело и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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