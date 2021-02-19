Николас Мадуро рассказал Владимиру Путину о ситуации в Венесуэле

Фото: @nicolasmaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации, сложившейся в стране. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках телефонного разговора с Мадуро Путин поддержал предпринимаемые властями Венесуэлы усилия.

— Он (Мадуро – прим. «ВМ») также проинформировал о ситуации в Республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в процессе обсуждения двусторонней повестки дня лидеры двух государств подтвердили настрой обеих сторон на расширение взаимовыгодных связей в разных отраслях.

Читайте также: Кремль ответил на сообщения о подготовке санкций США и Евросоюзом