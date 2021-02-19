Кремль ответил на сообщения о подготовке санкций США и Евросоюзом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящихся США и Евросоюзом санкциях против РФ.

— Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Брюсселе заявили, что есть вероятность введения новых санкций против России. Также Дмитрий Песков рассказал, что РФ готова к появлению новых жестких санкций.

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