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Кремль ответил на сообщения о подготовке санкций США и Евросоюзом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кремль ответил на сообщения о подготовке санкций США и Евросоюзом

Никита Абрамов

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящихся США и Евросоюзом санкциях против РФ.

— Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Брюсселе заявили, что есть вероятность введения новых санкций против России. Также Дмитрий Песков рассказал, что РФ готова к появлению новых жестких санкций.

Читайте также: США высказались о введении санкций из-за «Северного потока — 2»

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