Главу таможенного отдела задержали в Москве за взятку в два миллиона рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщила в пятницу, 19 февраля, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета России Елена Марковская.

Как рассказала представительница СК на транспорте, следствие по материалам управления «К» СЭБ ФСБ России выяснило, что в ноябре 2019 года между ЦЭТ и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту одного из столичных зданий. Позднее, в январе 2021 года, начальник отдела обратился к представителю подрядной организации и потребовал от него два миллиона рублей якобы в качестве платы за принятие ЦЭТ монтажных работ. Подозреваемый уточнил, что если деньги не будут переданы, то он расторгнет контракт и не примет работы.

При передаче денег таможенника задержали с поличным сотрудники ФСБ России.

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