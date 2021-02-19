«Пандемия еще не прошла»: Сергей Собянин призвал москвичей беречь здоровье

Фото: АГН Москва

В столице наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, также в городе снижается число госпитализаций. Несмотря на это, пандемия еще не закончилась. Сергей Собянин призвал москвичей беречь свое здоровье.

— Просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла, надо еще беречься, — отметил мэр Москвы.

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