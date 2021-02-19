Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные врачи вылечили от коронавируса более 880 тысяч человек
Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 880 тысяч человек

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за последние 24 часа выздоровели еще 2112 человек после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 880 767.

В Москве за сутки подтверждено 1972 новых случая заражения, госпитализировано 795 пациентов, скончались 53 человека.

В России за последние 24 часа выявили 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов.

Ранее вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко предположил, как может развиваться ситуация в стране с COVID-19 весной.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анна Попова рассказала о распространении штаммов коронавируса в России

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте