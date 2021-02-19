Столичные врачи вылечили от коронавируса более 880 тысяч человек

Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

В Москве за последние 24 часа выздоровели еще 2112 человек после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 880 767.

В Москве за сутки подтверждено 1972 новых случая заражения, госпитализировано 795 пациентов, скончались 53 человека.

В России за последние 24 часа выявили 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов.

Ранее вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко предположил, как может развиваться ситуация в стране с COVID-19 весной.

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