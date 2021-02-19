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Движение грузовиков по МКАД будет ограничено 20–21 февраля
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение грузовиков по МКАД будет ограничено 20–21 февраля

Никита Абрамов

Город

Движение грузовиков по МКАД будет ограничено 20–21 февраля 2021 года. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Спешим напомнить — 20–21 февраля проезд грузовиков больше 12 тонн по МКАД будет ограничен, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ведомстве уточнили, что водителям транзитного транспорта рекомендуется пользоваться ЦКАД.

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