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Движение по Киевскому шоссе ограничат до 1 декабря
Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Движение по Киевскому шоссе ограничат до 1 декабря

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й километр Карта всех событий

Движение по Киевскому шоссе будет ограничено с 20 февраля до 1 декабря 2021 года. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данные меры связаны со строительством дороги в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Ограничения коснутся Киевского шоссе с 22-го по 23-й километр, а также с 24-го километра Киевского шоссе и местного проезда 24-го километра Киевского шоссе со строения 7 до владения 1.

Движение на 22-м километре Киевского шоссе будет ограничено с 1 по 20 августа.

Ранее стало известно, что на участке переулка Хользунова в столичном районе Хамовники временно перекроют движение транспорта из-за киносъемок.

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Киевское шоссевременное ограничениеМосква
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