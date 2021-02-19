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Павильон для круглогодичной фермерской ярмарки откроют в Марьиной Роще
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Павильон для круглогодичной фермерской ярмарки откроют в Марьиной Роще

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Октябрьская улица, вл42 Карта всех событий

Павильон для круглогодичной фермерской ярмарки откроется в столичном районе Марьина Роща. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте префектуры Северо-Восточного административного округа.

Павильон будет находиться по адресу улица Октябрьская, владение 42. Объект возведут в рамках программы комплексного благоустройства «Мой район». Торговую площадку разместят в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом здании.

На ярмарке будут продавать фермерские продукты из разных регионов России. Рынок будет открыт шесть дней в неделю с 09:00 до 20:00.

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