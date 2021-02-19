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Власти Москвы рассказали о ходе строительства храма в Митине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы рассказали о ходе строительства храма в Митине

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Митино Карта всех событий

Храм святых равноапостольных Константина и Елены на северо-западе столицы будет сдан в ближайшее время. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в храме завершена внутренняя отделка помещений. В настоящее время уже подготовлены документы для сдачи объекта в эксплуатацию.

Левкин отметил, что Константино-Еленинский храм в Митине является одним из самых масштабных проектов программы строительства православных храмов в Москве. Высота храма составляет 54 метра, а площадь — более 3,3 тысячи квадратных метров. В конце 2020 года на объекте были установлены входные и внутренние двери, пожарная сигнализация и другие инженерные системы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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