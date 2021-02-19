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«Никто и не положит»: Барецкий отказался хоронить Соседова на будущем кладбище для звезд
Фото: Cкриншот видео YouTube-канала Ник Черников

«Никто и не положит»: Барецкий отказался хоронить Соседова на будущем кладбище для звезд

Никита Абрамов

Звезды

Шоумен Стас Барецкий отказался хоронить критика Сергея Соседова на своем будущем кладбище для звезд. Виной этому стал негативный комментарий от критика в адрес идеи шоумена создать кладбище, на котором будут хоронить только звезд.

— Вот Соседов критикует идею. Ну а Соседова туда никто и не положит! Пусть критикует и пусть сам себе место ищет. А человек, который реально относился к искусству, его сразу забирать будут и везти на это кладбище! — заявил Барецкий.

Шоумен рассказал, что на территории кладбища планируется построить отель для скорбящих родственников, пишет 5-tv.ru.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал идею Барецкого открыть кладбище для звезд. Соседов заявил, что шоумен преследует исключительно меркантильные цели.

Читайте также: «Самые обиженные люди»: шоумен Барецкий хочет открыть кладбище для звезд

Сергей СоседовСтас Барецкийкладбище
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