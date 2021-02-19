«Никто и не положит»: Барецкий отказался хоронить Соседова на будущем кладбище для звезд

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Шоумен Стас Барецкий отказался хоронить критика Сергея Соседова на своем будущем кладбище для звезд. Виной этому стал негативный комментарий от критика в адрес идеи шоумена создать кладбище, на котором будут хоронить только звезд.

— Вот Соседов критикует идею. Ну а Соседова туда никто и не положит! Пусть критикует и пусть сам себе место ищет. А человек, который реально относился к искусству, его сразу забирать будут и везти на это кладбище! — заявил Барецкий.

Шоумен рассказал, что на территории кладбища планируется построить отель для скорбящих родственников, пишет 5-tv.ru.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал идею Барецкого открыть кладбище для звезд. Соседов заявил, что шоумен преследует исключительно меркантильные цели.

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