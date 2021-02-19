«Так унижала»: Юлия Меньшова вспомнила об интервью с Людмилой Максаковой

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Телеведущая Юлия Меньшова в интервью для Youtube-канала Надежды Стрелец рассказала о своем скандальном интервью с актрисой и певицей Людмилой Максаковой, которое вышло в 2015 году.

По ее словам, Максакова хотела задавать свои правила в ходе беседы. В результате Меньшовой пришлось сменить тактику интервью. Она постаралась показать «портрет» актрисы нестандартным способом.

— Она была убеждена, что это интервью никогда не выйдет в эфир по причине того, что она меня так унижала. Она думала, что я не захочу демонстрировать, что меня тут бьют как девчонку по щекам, — отметила Меньшова.

Телеведущая добавила, что после выхода интервью мнения публики разделились. Одни говорили, что это полный провал, а другие отметили блистательную работу Меньшовой. Сама она считает разговор с Максаковой «фантастическим портретом».

Ранее Юлия Меньшова рассказала, почему ей пришлось уйти из программы «Сегодня вечером» на Первом канале, которую они вели вместе с юмористом Максимом Галкиным.

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