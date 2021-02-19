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Одиннадцать юных футболистов госпитализировали в Новороссийске с отравлением
Фото: moscow-live

Одиннадцать юных футболистов госпитализировали в Новороссийске с отравлением

Юлия Курганова

Происшествия

В пансионате Новороссийска 18 человек обратились за медицинской помощью с признаками серьезного отравления — из них 12 человек были несовершеннолетними. В итоге врачи госпитализировали 11 человек.

Уточняется, что вечером в пятницу, 19 февраля, в пансионате в селе Широкая Балка за врачебной помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых. Их доставили в больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». После обследования медиками госпитализировали 11 подростков и одного взрослого, передает Интерфакс со ссылкой на источника.

Всем подросткам по 16-17 лет, они профессионально играют за одну футбольную команду, название которой не сообщается.

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