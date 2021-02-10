Число отравившихся в Дагестане увеличилось до 96 человек

Фото: Антон Кардашов / Агентство городских новостей «Москва»

Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана увеличилось до 96 человек. Об этом сообщило в среду, 10 февраля, Министерство здравоохранения региона.

Всего с 4 февраля кишечную инфекцию выявили у 96 человек, 65 из них — дети. Преимущественно заболели дети школьного возраста. В настоящее время в больнице находятся 14 человек, пять из них дети.

В ведомстве уточнили, что, по данным Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стала дизентерия.

С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников от 7 до 14 лет из Аранинской средней школы, дети жаловались на боли в области живота, диарею и высокую температуру. Трое из них были госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. В воскресенье число людей, обратившихся с признаками отравления, увеличилось до 74, в понедельник — до 89.

Врачи продолжают подворные обходы и профилактические мероприятия в селе Арани, передает РИА Новости.

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