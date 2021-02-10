Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число отравившихся в Дагестане увеличилось до 96 человек
Фото: Антон Кардашов / Агентство городских новостей «Москва»

Число отравившихся в Дагестане увеличилось до 96 человек

Юлия Курганова

Происшествия

Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана увеличилось до 96 человек. Об этом сообщило в среду, 10 февраля, Министерство здравоохранения региона.

Всего с 4 февраля кишечную инфекцию выявили у 96 человек, 65 из них — дети. Преимущественно заболели дети школьного возраста. В настоящее время в больнице находятся 14 человек, пять из них дети.

В ведомстве уточнили, что, по данным Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стала дизентерия.

С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников от 7 до 14 лет из Аранинской средней школы, дети жаловались на боли в области живота, диарею и высокую температуру. Трое из них были госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. В воскресенье число людей, обратившихся с признаками отравления, увеличилось до 74, в понедельник — до 89.

Врачи продолжают подворные обходы и профилактические мероприятия в селе Арани, передает РИА Новости.

Читайте также: СК завел дело после отравления газом семьи в Подмосковье

отравлениеМинздравРеспублика Дагестан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте