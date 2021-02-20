Малышева рассказала, почему передозировка витамином А вызывает рак

Елена Малышева объяснила опасность витамина А / Фото: Youtube / Жить Здорово!

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какую роль в организме человека играет витамин A и почему его передозировка может быть опасна для жизни.

Она рассказала, что витамин А выполняет две важные функции: определяет способность человека хорошо видеть и отвечает за обновление кожного покрова.

— Неслучайно лечение прыщей проводится препаратами-родственниками витамина A, — отметила медик.

При этом Малышева сообщила, что у витамина А существует предельно допустимая доза, которая не должна превышать 1300 микрограммов в день независимо от возраста и пола. Иначе есть риск появления злокачественных процессов в организме, которые могут привести к раку легких. Особенно этому риску подвергаются люди, которые имеют вредные привычки, в первую очередь, курильщики.

Врач назвала продукты, наиболее богатые витамином А. Это печень трески, замороженная петрушка, паприка и морковь. Также она отметила важный нюанс: при нагревании витамин А не разрушается.

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