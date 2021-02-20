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Ученые обнаружили способность какао улучшать память у пожилых
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили способность какао улучшать память у пожилых

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые установили, что у пожилых людей, у которых рацион питания обогащен флаванолами какао, улучшается память. Но положительное влияние биодобавок ограничено и в целом не улучшает состояние мозга.

Специалисты Колумбийского и Нью-Йоркского университетов набрали для исследования 211 здоровых людей в возрасте от 50 до 75 лет. Сначала они провели серию когнитивных тестов для оценки мышления и памяти, подгруппе добровольцев сделали МРТ для измерения кровотока в головном мозге. Во время самого испытания участников разделили на четыре группы в зависимости от количества получаемых добавок.

Первая группа была контрольной и получала плацебо, второй давали 260 миллиграммов флаванолов в сутки, а третьей и четвертой — 510 и 770 миллиграммов флаванолов в день соответственно.

Ученые обнаружили, что те, кто придерживался диеты с высоким содержанием флаванолов, лучше справлялись с задачами по запоминанию по сравнению с группой плацебо. Они не выявили взаимосвязи между потреблением добавок и эффективностью выполнения других когнитивных тестов. Также не было обнаружено никакого влияния флаванолов на кровоток в мозге, сообщается в журнале Scientific Reports.

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