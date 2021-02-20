Аналитики назвали самые надежные автомобили в мире

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Компания из США J.D. Power провела исследование надежности различных марок машин. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Аналитики изучили опрос 33 251 владельца транспортных средств 2018 года производства. Вопросы касались возникших за последний год использования машины проблем и охватили 177 конкретных неисправностей, которые были сгруппированы в восемь основных категорий.

Самым надежным брендом была признана продукция Lexus. На втором месте оказались автомобили Porsche, третье место заняли машины Kia. При этом авторы исследования отметили, что корейский производитель занял самое высокое место среди брендов массового рынка.

В пятерку также попали Toyota, Buick и Cadillac. Самой надежной моделью был признан Porsche 911.

Также аналитики отметили, что результаты показали значительное повышение уровня надежности автомобилей по сравнению с предыдущими годами.

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