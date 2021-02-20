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Тело погибшего нашли на месте обрушения Норильской обогатительной фабрики
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тело погибшего нашли на месте обрушения Норильской обогатительной фабрики

Юлия Курганова

Происшествия

Тело одного погибшего извлекли из-под завалов после обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике. Об этом сообщили в субботу, 20 февраля, в ГСУСК по Красноярскому краю.

— Нашли тело одного погибшего, — сказали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что продолжаются поиски второго человека, передает РИА Новости.

Ранее МЧС сообщило, что об обрушении стало известно в 0:44 по московскому времени.

Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже региональная прокуратура сообщила, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека.

СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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