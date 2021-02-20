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Большинство госуслуг по операциям с землей и недвижимостью в Москве перешли в онлайн
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Большинство госуслуг по операциям с землей и недвижимостью в Москве перешли в онлайн

Юлия Ямпольская

Город

Все госуслуги, которые непосредственно касаются сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на нее, с 1 марта 2021 года можно будет получать только в электронном виде. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в онлайн-формат перейдут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги, которые полезны для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. Всего в онлайн перевели 21 услугу Департамента городского имущества (ДГИ).

На данный момент в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг.

— Перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид начался в прошлом году. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков, — цитирует Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Так, стало известно, что в электронный формат с 1 марта перешли госуслуги для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, по предоставлению городской земли организациям и физическим лицам, а также для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков.

Чтобы получить услуги в онлайн-формате, необходимо подать заявление на портале в любое удобное время, независимо от местонахождения.

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