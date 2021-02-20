Москвичам расскажут о способах бережного расходования воды

Фото: Пресс-служба Госдумы

В столице гражданам расскажут об этапах очистки водопроводной воды и способах ее бережного расходования с помощью AR-технологий. На едином платежном документе начали размещать специальный QR-код, который ведет к интерактивной презентации.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, запасы воды на Земле продолжают истощаться, поэтому многие страны мира переходят на рациональное потребление природных ресурсов.

— Проект позволит привлечь внимание жителей столицы к этой проблеме. Перейдя по QR-коду, они узнают, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть в жилой дом, и как ее сэкономить, — сказал Евгений Козлов.

Горожане с помощью камеры смартфона смогут отсканировать специальный код. После этого гаджет откроет страницу презентации со способами разумного потребления ресурса.

Руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев отметил, что все больше жителей столицы присоединяются к культуре осознанного потребления, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи подключаются к новым программам страхования квартир