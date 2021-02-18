Москвичи подключаются к новым программам страхования квартир

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В период с 31 января по 15 февраля 2021 года, с момента запуска программы «Ингосстрахом», москвичи приобрели более 3700 полисов страхования квартир на условиях аналогичных Городской программе страхования жилья. Большая часть горожан, купивших полисы, проживает в Центральном и Восточном округах столицы.

Полис страхования квартир обеспечивает москвичам защиту жилья от таких рисков, как пожар, короткое замыкание, взрыв, повреждения водой, а также повреждения инженерных систем.

На данный момент на рассмотрении специалистов компании находятся 5 заявок о наступлении страховых событий. По одному уже произведена выплата страхового возмещения в размере 85 тысяч рублей за повреждение отделки квартиры, расположенной в одном из домов Таганского района. Страховое событие наступило в результате течи труб центрального отопления.

Напомним, Городская программа страхования жилья действовала в Москве 25 лет. Было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, по которым пострадавшим выплачено возмещение на общую сумму почти 4 млрд рублей. В конце 2020 года правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых организаций для дальнейшего участия в программе, начисление за услугу «Добровольное страхование» в единых платежных документах за коммунальные услуги прекращено с декабря 2020 года. Москвичам предложено напрямую обращаться в страховые компании.