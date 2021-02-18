Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи подключаются к новым программам страхования квартир
Фото: Анна Быкова

Москвичи подключаются к новым программам страхования квартир

Полина Французова

Общество

В период с 31 января по 15 февраля 2021 года, с момента запуска программы «Ингосстрахом», москвичи приобрели более 3700 полисов страхования квартир на условиях аналогичных Городской программе страхования жилья. Большая часть горожан, купивших полисы, проживает в Центральном и Восточном округах столицы.

Полис страхования квартир обеспечивает москвичам защиту жилья от таких рисков, как пожар, короткое замыкание, взрыв, повреждения водой, а также повреждения инженерных систем.

На данный момент на рассмотрении специалистов компании находятся 5 заявок о наступлении страховых событий. По одному уже произведена выплата страхового возмещения в размере 85 тысяч рублей за повреждение отделки квартиры, расположенной в одном из домов Таганского района. Страховое событие наступило в результате течи труб центрального отопления.

Напомним, Городская программа страхования жилья действовала в Москве 25 лет. Было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, по которым пострадавшим выплачено возмещение на общую сумму почти 4 млрд рублей. В конце 2020 года правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых организаций для дальнейшего участия в программе, начисление за услугу «Добровольное страхование» в единых платежных документах за коммунальные услуги прекращено с декабря 2020 года. Москвичам предложено напрямую обращаться в страховые компании.

страхованиеварианты страхования квартирквартира
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте