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Сумку с пятью миллионами рублей украли у девушки в ресторане на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сумку с пятью миллионами рублей украли у девушки в ресторане на востоке Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Полевой переулок, 2Карта всех событий

В столичном ресторане у девушки украли сумку, в которой находилось более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в субботу, 20 февраля.

Инцидент произошел 19 февраля по адресу 2-й Полевой переулок, дом № 2, корпус 1.

Полицейские выяснили, что в ресторане неизвестный украл у гражданки сумку. Материальный ущерб составил 5,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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