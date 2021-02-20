«Слышны хлопки»: появились подробности о пожаре на складе на юге столицы
Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1Карта всех событий
На загоревшемся на юге Москвы складе хранятся ламинат и масло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.
— На складе хранятся ламинат и масло. Слышны хлопки. В здании плотное задымление, высокая температура, — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, возгорание произошло на втором этаже складского здания.
Ранее стало известно о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1.
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