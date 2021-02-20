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«Слышны хлопки»: появились подробности о пожаре на складе на юге столицы
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

«Слышны хлопки»: появились подробности о пожаре на складе на юге столицы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1Карта всех событий

На загоревшемся на юге Москвы складе хранятся ламинат и масло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

— На складе хранятся ламинат и масло. Слышны хлопки. В здании плотное задымление, высокая температура, — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, возгорание произошло на втором этаже складского здания.

Ранее стало известно о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1.

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