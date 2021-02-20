Москвичам рассказали об уникальных услугах офиса «Мои документы» в ЮАО

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Флагманский офис «Мои документы» на юге столицы посетили свыше 200 тысяч горожан. Наиболее востребованными услугами среди жителей стали предоставление информации жилищного учета (порядка 19 тысяч обращений), оформление социальной карты (более 15 тысяч обращений) и регистрационный учет граждан (свыше 13 тысяч обращений).

Так, в центре можно оформить загранпаспорт детям до 14 лет за сутки. Для этого необходимо записаться на портале, выбрать выбрать удобное время и приехать в офис. Один из родителей или законный представитель должен взять с собой паспорт, документы, подтверждающие права представителя (при необходимости), свидетельство о рождении ребенка, его предыдущий загранпаспорт (при наличии) и две фотографии установленного образца.

Кроме того, в центре доступны и другие уникальные услуги, среди которых регистрация транспортного средства, выдача водительских прав в день обращения, прием заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, государственная регистрация юридических и физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств по экстерриториальному принципу.

Кроме того, жители смогут сдать документы на отдельные услуги Фонда социального страхования РФ и получить услуги ГБУ «Малый бизнес Москвы», передает официальный портал столицы.

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