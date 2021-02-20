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Церемония прощания с актером Андреем Мягковым началась в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Церемония прощания с актером Андреем Мягковым началась в Москве

Юлия Ямпольская

Общество

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началась в МХТ имени Чехова. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Проститься с актером пришли его коллеги и поклонники. Уточняется, что гроб с телом артиста установили на сцене в окружении большого количества цветов и венков, в том числе от президента России Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и московских театров.

Траурный портрет актера стоит в фойе театра.

Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

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прощание с актеромМоскваАндрей Мягков
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