Церемония прощания с актером Андреем Мягковым началась в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началась в МХТ имени Чехова. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Проститься с актером пришли его коллеги и поклонники. Уточняется, что гроб с телом артиста установили на сцене в окружении большого количества цветов и венков, в том числе от президента России Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и московских театров.

Траурный портрет актера стоит в фойе театра.

Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

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