Деньги и дорогие украшения похитили из банковского сейфа в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

В Москве из индивидуального сейфа, расположенного в одном из банков столицы, похитили деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в субботу, 20 февраля.

Уточняется, что в полицию обратился мужчина с сообщением о краже имущества из арендованного им банковского сейфа. Пропали деньги и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил более миллиона рублей.

Полиция проводит проверку, добавили в пресс-службе.

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