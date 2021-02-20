Движение двух трамвайных маршрутов приостановили в Москве из-за застрявшего грузовика

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваев № 3 и 16 в Москве приостанавливали на 40 минут из-за грузовика, застрявшего на трамвайных путях. Об этом сообщил Telegram-канал «Детранс Москвы» в субботу, 20 февраля.

На данный момент движение трамваев по Варшавскому шоссе восстановлено.

— Из-за грузового автомобиля, застрявшего на трамвайных путях, на 40 минут приостановили движение трамваев № 3 и 16 по Варшавскому шоссе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что «Дорожный патруль» помог вытащить застрявший грузовик. Водителя транспортного средства ждет штраф за задержку трамваев.

В Дептрансе призвали автолюбителей не мешать движению городского транспорта.

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